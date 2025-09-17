Die offene Kreisjungtierschau des Kreisverbandes Salzland zeigte in Osmarsleben 128 Kaninchen. An wen die Preise gingen.

Daniel Schäfer räumte mit seiner Rasse Alaska den Siegerpokal ab. rechts Ausstellungsleiter Lars Lehman vom Verein G 830 Osmarsleben

Genau 128 Kaninchen wurden bei der offenen Kreisjungtierschau des Kreisverbandes Salzland in Osmarsleben gezeigt. „Von unseren 40 Vereinsmitgliedern stellten 19 Züchter ihre Jungtiere aus, wobei vier externe Aussteller unsere Schau im Vereinshaus ,Zum Züchterstolz’ nutzten, um auch ihre Zuchtergebnisse zu präsentieren“, erklärte Ausstellungsleiter Lars Lehmann vom Verein G 830 Osmarsleben.