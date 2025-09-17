Wernigerodes Stadrat entscheidet über einen Aktionsplan bei Wetterextremen - drei Monate, nachdem er den Klimanotstand in der Harz-Stadt aufgehoben hat. Was das neue Maßnahmenpaket umfasst und wem es besonders helfen soll.

Wernigerode zwischen Hitze und Hochwasser – wie die Harz-Stadt sich für Klimawandel wappnen will

Wernigerode und der Harz kämpfen mit Folgen des Klimawandels - wie hier bei einem Waldbrand am Brocken im September 2024.

Wernigerode. - Mehr beschattete Bushaltestellen und Sitzgelegenheiten, Installation von Wasserspendern - diese und weitere Vorhaben sollen Wernigerode fit für Wetterextreme machen, fordert Stadträtin Julia Angelov (Bunte Liste/Die Linke). Ein entsprechender Aktionsplan gegen die Folgen des Klimawandels stand nun im Kommunalparlament der Harz-Stadt zur Abstimmung.