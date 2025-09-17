Erst waren es Blumen. Dann Beulen im Auto, zerkratzte Scheiben, Graffiti an der Hauswand. Eine Frau aus Magdeburg berichtet, wie sie über Monate hinweg von einem Mann terrorisiert wird – trotz Kontaktverbot und Anzeigen.

Magdeburg. - Es beginnt wie viele moderne Liebesgeschichten: eine Nachricht auf Facebook, ein charmantes Gespräch, ein erstes Treffen in einem Club in Magdeburg. Er ist charmant, aufmerksam - ein interessanter Typ. Franziska S. verliebt sich, sie werden ein Paar. Doch die Fassade des Mannes bröckelt schnell. Er wird aggressiv, kontrollierend, besitzergreifend. Als die 38-Jährige sich trennen will, beginnt das eigentliche Drama: Stalking, Übergriffe, Angst – bis heute.