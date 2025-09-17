weather wolkig
Verfolgt, belästigt und bedroht Stalking in Magdeburg: Wie eine Frau monatelang terrorisiert wird

Erst waren es Blumen. Dann Beulen im Auto, zerkratzte Scheiben, Graffiti an der Hauswand. Eine Frau aus Magdeburg berichtet, wie sie über Monate hinweg von einem Mann terrorisiert wird – trotz Kontaktverbot und Anzeigen.

Von Karolin Aertel Aktualisiert: 17.09.2025, 10:12
Foto: Felix Kästle/dpa

Magdeburg. - Es beginnt wie viele moderne Liebesgeschichten: eine Nachricht auf Facebook, ein charmantes Gespräch, ein erstes Treffen in einem Club in Magdeburg. Er ist charmant, aufmerksam - ein interessanter Typ. Franziska S. verliebt sich, sie werden ein Paar. Doch die Fassade des Mannes bröckelt schnell. Er wird aggressiv, kontrollierend, besitzergreifend. Als die 38-Jährige sich trennen will, beginnt das eigentliche Drama: Stalking, Übergriffe, Angst – bis heute.