Durch einen Infarkt im Rückenmark ist Heimo Linnemann auf den Rollstuhl angewiesen. Für den leidenschaftlichen Hobbysportler aus Benneckenstein sind Touren durch den Harz heute eine Herausforderung. Was ihm wieder zu mehr Selbstbestimmtheit verhelfen soll.

Plötzlich querschnittsgelähmt: Wie sich ein Harzer Ex-Sportler im Rollstuhl zurück ins Leben kämpft

Der Benneckensteiner Heimo Linnemann findet Wege sportlich aktiv zu bleiben und genießt Ausflüge mit seiner Ehefrau Ute Linnemann.

Benneckenstein. - „Es hat sich wie tausend Nadeln im Rücken angefühlt “, erinnert sich Heimo Linnemann an den Moment vor 15 Jahren, der sein Leben schlagartig veränderte. Auf der Rückfahrt von seiner Arbeit machten sich plötzlich starke Schmerzen bemerkbar. Der Benneckensteiner schaffte es noch nach Hause und rief den Notdienst. Als er die Helfer empfing, konnte der damals 51-Jährige seine Beine kaum noch spüren. Dann die Klarheit: Infarkt im Rückenmark.