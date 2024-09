In manchen Orten klappt’s, in anderen sind Angebote der Stadt Staßfurt kaum oder gar nicht mehr aktuell. Die „Arbeitsgemeinschaft Jugend“ will einen Plan erstellen.

Staßfurt. - „Die Kinder drücken zwei Mal umsonst die Klinke, und dann kommen sie nicht wieder.“ So kennt Heike Schmidt den Nachwuchs, wenn der vor einer verschlossenen Jugendclubtür steht. Die Kinder- und Jugendbetreuerin hat Erfahrungen. Auch positivere. Denn nicht überall läuft’s so schlecht beziehungsweise gar nicht in Sachen Jugendarbeit wie derzeit in Hohenerxleben und Rathmannsdorf.