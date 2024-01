Sternsänger singen, segnen Häuser und Wohnungen und sammeln Spenden in Staßfurt für den guten Zweck.

Sternsänger in Staßfurt

Die Sternsinger der St.-Marien-Gemeinde Staßfurt-Egeln sind in Staßfurt unterwegs und singen und segnen Häuser. Außerdem sammeln sie Spenden, wie hier im Rathaus Staßfurt.

Bis Sonntag sind die Sternsinger der St.-Marien-Gemeinde Staßfurt-Egeln in der Region unterwegs. Seit dem 27. Dezember singen sie, segnen Häuser und sammeln Spenden, wie hier traditionell auch im Rathaus Staßfurt.

Bürgermeister René Zok und einige Mitarbeiter der Stadtverwaltung konnten sich über den Besuch der kostümierten Sänger freuen, zeigten sich aufgeschlossen und füllten die Spendenbüchsen, die die kleinen Könige von der Kita St. Martin Staßfurt mitgebracht hatten.

„Gemeinsam für unsere Erde in Amazonien und weltweit“ ist das Dreikönigssingen dieses Mal überschrieben, welches in der Salzstadt in der katholischen Kirche mit einem Festgottesdienst seinen Abschluss findet.