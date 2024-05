Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Zerbst. - Kaiserwetter für Kaisergemüse – anders kann man es nicht sagen. Denn das Zerbster Spargelfest lockte bei bestem Wetter jede Menge Besucher am Wochenende an. Auch wenn das an den Vormittagen erst gar nicht so wirkte. Doch selbst der regnerische Sonntagmorgen hielt rund 150 Radfahrer nicht davon ab in Coswig, Köthen, Dessau oder Zerbst zur Sternfahrt nach Zerbst beim 22. Elberadeltag zu starten.