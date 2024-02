Bestattungen unter Schatten spendenden Bäumen in Neundorf, die Schönebecker Feuerwehr zieht Bilanz zieht, der Breitbandausbau in Bernburg auf der Zielgeraden: Hier finden Sie im Ticker die wichtigsten Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

Alles, was im Salzlandkreis wichtig ist, erfahren Sie den ganzen Tag über bei SLK Live.

Ob rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt oder rund um Schönebeck: Hier finden Sie im Ticker die wichtigsten Nachrichten von heute, Dienstag, 6. Februar 2024:

06.41 Uhr: Hab Sie es gewusst? Durchschnittlich jeden zweiten Tag wird die Stadtteilfeuerwehr Schönebeck alarmiert. Das geht aus dem Rechenschaftsbericht von Stadtteilwehrleiter Maik Häring hervor, den er zur Jahreshauptversammlung vortrug.

Herzlichen Glückwunsch an Helene Heyer von Bert Knoblauch (von links), Maik Häring und Gunnar Ulrich. (Foto: Olaf Koch)

„Durch die Kreiseinsatzleitstelle wurden wir 2023 zu 187 Einsätzen alarmiert. Diese unterteilen sich in 89 Brandeinsätze sowie 98 Einsätze der Technischen Hilfeleistung. Bei den 89 Brandeinsätzen handelte es sich unter anderem um 14 Wohnungsbrände, einen Kaminbrand, vier Flächenbrände, einen Brand im Getreidefeld und 26 Mittelbrände“, berichtete Häring.

Außerdem wurden Einsatzkräfte der Schönebecker Ortswehr auch befördert.

Jetzt im Ehrenamt engagieren

6:03 Uhr: Junge Menschen zwischen 16 und 27 Jahren können sich jetzt für ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) im Kulturbereich in Sachsen-Anhalt anmelden. Der Einsatz erfolgt vom 1. September 2024 bis 31. August 2025. Es wird ein monatliches Taschengeld von 380 Euro gezahlt, die Sozialversicherungsbeiträge werden übernommen und den Freiwilligen wird die Teilnahme an Bildungsangeboten ermöglicht.

Im Kultur-FSJ lernen Menschen den Arbeitsalltag und verschiedene Berufe in einer Kultur- oder Bildungseinrichtung kennen – etwa Archive, Bibliotheken, Fernsehsender, Gedenkstätten, Museen, Radio oder Theater – und können sich vernetzen. Bestandteil des FSJs ist es, ein eigenes Projekt zu planen und durchzuführen. Weitere Informationen, die Anmeldemöglichkeit und freie Einsatzstellen in Sachsen-Anhalt sind unter der Internetseite des Freiwilligendienstes zu finden. Anmeldeschluss ist der 15. März.

Bestattungen im Grünen

5.32 Uhr: In Neundorf bei Staßfurt wird ab April der Friedhof umgestaltet. Rund 30.000 Euro hat die Stadt Staßfurt dafür veranschlagt.

In Neundorf werden künftig auch Bestattungen unter Bäumen möglich sein. (Symbolfoto: dpa)

Künftig können dann auch Bestattungen unter Bäumen möglich sein. Zwar entsteht kein Friedwald, hat aber einen ähnlichen Charakter wie diese Bestattungsform.

Glasfaserausbau in Bernburg geht voran

5.09 Uhr: Mit guten Nachrichten starten wir heute in den Tag: Die Deutsche Telekom hat den Glasfaser-Ausbau für 11.300 Haushalte in Bernburg nach eigenen Angaben „weitestgehend abgeschlossen“. Derzeit würden noch Anschlüsse in den Häusern hergestellt.

Der Glasfaserausbau in Bernburg dauert noch an. Die letzten der insgesamt 12.860 Haushalte sollen laut der Deutschen Telekom bis zum Jahresende 2024 angeschlossen sein. (Symbolfoto: dpa)

Zwar liegt das Unternehmen nach eigenen Angaben hinter seinem ursprünglichen Ziel: „Wir haben mit Lieferengpässen und Fachkräftemangel unserer Auftragnehmer zu kämpfen. Hinzu kamen die Corona-Krise und auch weltpolitische Ereignisse wie der Ukraine-Krieg, die die Situation am Arbeitsmarkt und in den Lieferketten erschwerten“, teilt die Pressestelle mit. Allerdings soll der Ausbau noch in diesem Jahr abgeschlossen werden.