Das ist neu am Dienstag:

7.14 Uhr: Am Aschermittwoch - geht alles erst los ... Zum Beispiel Hula Hoop: Das bringt nämlich die Hüften in Schwung und damit auch den Stoffwechsel für die Fettverbrennung. Das verspricht die Kreisvolkshochschule auch für ihren Kurs, der am morgigen Mittwoch um 19 Uhr am Standort Aschersleben beginnt. Kursort ist die KVHS-Turnhalle in der Augustapromenade.

Ein Reifen muss mitgebracht werden. Informationen und Anmeldung auf kvhs.salzlandkreis.de oder per Telefon unter (03471) 684 62 40 15.

Arbeiten am Tiergarten-Parkplatz

6.56 Uhr: Bevor alles zu Ende ist, gibt es aber noch eine Menge zu tun. Zum Beispiel auf dem Parkplatz des Tiergartens in Bernburg. Dort haben jetzt die Arbeiten begonnen, um ein Kennzeichenerfassungssystem zu installieren. Dann wird das Parken wieder kostenpflichtig.

Baustart auf dem Parkplatz am Tiergarten in Bernburg war am Montag. (Foto: Engelbert Pülicher)

Derzeit werden dafür die unterirdischen Kabel installiert. Voraussichtlich sechs Tage dauern die Arbeiten. Später folgen die Installation der Säulen samt Kameras und des Automaten.

Was tun vor dem Ende der Welt?

6.38 Uhr: Wenn die Zeit abläuft, bleiben nur noch 36.000 Sekunden bis zum Weltuntergang. Zumindest im Schauspiel von Julia Gastel, das am 22. Februar im Kurhaus Bernburg Premiere feiert.

Übers Telefon erfahren die Charaktere des Stücks, dass der Weltuntergang kurz vebor steht: „36.000 Sekunden“ heißt das Stück, das die Theatergruppe des Gymnasiums Carolinum gerade einstudiert. (Foto: Engelbert Pülicher)

Wie sich ganz unterschiedliche Charaktere auf das bittere Ende vorbereiten, zeigt in diesem Fall die Theatergruppe des Gymnasiums Carolinum aus Bernburg.

Worum geht es beim FNP in Staßfurt?

6.31 Uhr: Bau, Gewerbe, Freizeit – im Stadtrat der Stadt Staßfurt steht der Entwurf für den Flächennutzungsplan mit Ortsteilen als Grundlage für weitere Pläne auf der Tagesordnung. Doch was ist das eigentlich, so ein „FNP“?

Wie die Flächen und Ressourcen der Stadt Staßfurt und ihrer Ortsteile künftig genutzt werden, dafür soll es noch 2024 einen neuen Grundlagenplan geben. (Foto: Falk Rockmann)

Im Interview werden die wichtigsten Fragen geklärt und es wird gezeigt: Um als Kommune zu wachsen, ist die richtige Planung von großer Wichtigkeit. Auch, um neue Einwohner zu gewinnen oder Gewerbe anzusiedeln.

Schönebecker wegen Gewalt gegen Jugendliche vor Gericht

6.01 Uhr: Ein 23-jähriger Schönebecker soll im Juli 2022 zwei jugendliche Schüler in Schönebeck zusammengeschlagen haben. Einem der Jungen soll er mehrfach ins Gesicht geschlagen und anschließend auf ihn eingetreten haben, als er am Boden lag.

Ein 23-Jähriger hat zwei Jugendliche in Schönebeck brutal zusammengeschlagen. Unter anderem trat er auf einen Teenager ein, der am Boden lag, einem anderen schlug er einen Zahn aus. Nun wurde der Mann im Amtsgericht Schönebeck verurteilt. (Foto: epd)

Einem Freund des Opfers soll der 23-Jährige anschließend auch mehrere Schläge verpasst haben, sodass dieser einen Zahn verlor. Die Staatsanwaltschaft erhebt nun Anklage wegen gefährlicher Körperverletzung. Warum ist der Mann derart ausgerastet?