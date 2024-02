Die Ilberstedter Eisenbahnbrücke wird abgerissen und neugebaut, Großmühlingens Ortsbürgermeisterin will nicht mehr, ein Schuhladen in Staßfurt will jetzt wieder: Hier finden Sie im Ticker die wichtigsten Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

„SLK live“ heißt der neue Newsblog: Ein Nachrichtenticker, der alle Neuigkeiten aus dem ganzen Salzlandkreis zusammenführt. Egal, ob in Aschersleben, Bernburg, Staßfurt und Schönebeck: Wenn heute etwas passiert, lesen Sie es sofort auf dieser Seite.

Immer auf dem neuesten Stand

Wer den Blog auf dem Handy oder Tablet aufruft und geöffnet lässt, hat mit einer Aktualisierung der Seite immer die frischesten Nachrichten aus dem ganzen Salzlandkreis auf dem Bildschirm. Was genau sich hinter dem Blog verbirgt, erfahren Sie hier.

Was war eigentlich gestern los? Hier finden Sie den Newsblog von Montag, 26. Februar 2024.

Ob rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt oder rund um Schönebeck: Hier finden Sie im Ticker die wichtigsten Nachrichten von heute, Dienstag, 27. Februar 2024:

Das ist neu am Dienstag:

7.01 Uhr: Es sind die elf Sieger der teilnehmenden Sekundarschulen und Gymnasien im Salzlandkreis, die sich unter ihren Mitschülern in den sechsten Klassen behauptet haben und am 28. Februar zum Regionalausscheid des Vorlesewettbewerbs in der Kreisbibliothek in Aschersleben antreten werden.

Das Mädchen oder der Junge, der dann die Jury vor Ort am meisten überzeugt, kann für den Salzlandkreis auf Landesebene beim Vorlesewettbewerb des Deutschen Buchhandels 2023/24 antreten. Im Juni endet der Wettbewerb schließlich in Berlin mit dem Bundesfinale der 16 Landessieger,

In der Kreisbibliothek in Aschersleben wird wieder der beste Vorleser gekürt. (Foto: Frank Gehrmann/Archiv)

„Auch wenn am Ende nur einer gewinnen kann, können bei solchen Wettbewerben alle die mitmachen, die sich mit Büchern beschäftigen und regelmäßig lesen, profitieren“, merkt Bibliotheksleiterin Susanne van Treek an.

Lernen durch Geschichten Denn durch das Lesen erweitere sich der Wortschatz, die Konzentrationsfähigkeit steige und Vorstellungs- wie Erinnerungsvermögen sowie Kreativität würden erweitert.

Veränderte Öffnungszeiten in der Volksschwimmhalle

6.32 Uhr: Die Stadtverwaltung Schönebeck weist in einer Pressemitteilung auf die geänderten Öffnungszeiten der Volksschwimmhalle in der Zeit der Osterferien vom Montag, 25. März, bis Montag, 1. April, hin.

Aufgrund eines Schwimmwettkampfes, so die Stadt, sei die Schwimmhalle außerdem am Sonntag, 9. März, nur von 8 bis 11 Uhr geöffnet. Aktuelle Informationen der Volksschwimmhalle seien auf der Homepage der Stadt unter Freizeit veröffentlicht.

Ortsbürgermeisterin seit der Wende

6.13 Uhr: Vor 34 Jahren kam Ute Möbius ins Amt als Ortsbürgermeisterin in Großmühlingen. Und sie blieb - immer auf dem Ticket der CDU, obwohl sie seit ihrem Engagement im Neuen Forum nie einer Partei beitreten wollte.

Ute Möbius zieht sich nach 34 Jahren als Ortsbürgermeisterin in Großmühlingen aus der Verantwortung zurück. (Foto: Alina Bach)

Jetzt fast dreieinhalb Jahrzehnte nach der Wende macht Möbius im Sommer Schluss. Warum tatsächlich schon nach ihrer ersten Amtszeit damals ans Aufhören gedacht hat, verrät Sie Ihnen hier.

Neueröffnung bei Zapatos in Staßfurt

6.02 Uhr: Nach der Schließung Ende 2023 bietet der Schuhladen Zapatos in Staßfurt jetzt ein komplett neues Sortiment an.

„Zapatos“, der Schuhladen auf der Steinstraße in Staßfurt, wird am Freitag neu eröffnet. (Foto: Enrico Joo)

Und auch die Gesichter haben sich verändert, wenn am Freitag Neueröffnung ist. Was die neue Besitzerin vorhat, lesen Sie hier.

Mach neu: Entscheidung zur Ilberstedter Eisenbahnbrücke

5.48 Uhr: Die Eisenbahnbrücke ist in Ilberstedt schon lange ein Thema, das auch den Haushalt der Gemeinde belastet. Fußgänger und Radfahrer haben sich über die gesperrte Brücke schon einen Schleichweg angelegt.

Die Eisenbahnbrücke ist in Ilberstedt schon lange ein Thema. Jetzt zeichnet sich eine Lösung ab. (Foto: LIsa Kollien)

Nun, nach mehr als zehn Jahren Diskussion, ist endlich eine Entscheidung gefallen. Die Brücke soll in den kommenden zwei Jahren mit Hilfe von Fördermitteln erneuert werden.