Großmühlingen/VS. - Lang ist es her, als Ute Möbius sich das erste Mal in Kommunalpolitik wagte. „Zu DDR-Zeiten konnte ich nicht in den Gemeinderat, weil ich in keiner Partei war“, erklärt die Ortsbürgermeisterin. Das Einzige, was Ute Möbius damals tun konnte, um politisch aktiv zu werden, war der Eintritt in das Neue Forum (NF), jene oppositionelle Bürgerbewegung, die zur Zeit der friedlichen Revolution in der DDR enstand.