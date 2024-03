Wie oft kamen die Bernburger Stadträte zu den Sitzungen, welche Vorteile bietet der Staßfurter Namenszusatz „Salzstadt“ und wird einen neuen Volleyball-Platz auf der Salineinsel in Schönebeck geben: Hier im Ticker finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

6.27 Uhr: In zweieinhalb Monaten wählen die Bernburger einen neuen Stadtrat. Vor dem Urnengang am Sonntag, 9. Juni, wollte die MZ wissen, wie die aktuellen Ratsmitglieder ihr Mandat in den vergangenen fünf Jahren ausgefüllt haben, und hat dafür die Teilnehmerlisten der insgesamt 37 Stadtratssitzungen ausgewertet.

m Rathaus Bernburg fanden in der bisherigen Amtsperiode 37 Sitzungen des Stadtrates statt. Viermal waren alle Ratsmitglieder zugegen. (Foto: Engelbert Pülicher)

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Teilnehmerquote insgesamt sehr hoch ist, wenngleich es kein einziger Stadtrat schaffte, allen Sitzungen beizuwohnen.

Wollen die Staßfurter die Salzstadt?

6.01 Uhr: Salzstadt – ist das der richtige Zusatz für Staßfurt? Das können die Bürger selbst entscheiden: Der 9. Juni steht bei einigen Staßfurtern schon fett unterstrichen im Kalender. Beim Bürgerentscheid liegt es an den Staßfurtern selbst, darüber zu befinden, ob die Stadt den Beinamen „Salzstadt“ bekommen soll.

Stephan Czuratis, Ralf-Peter Schmidt und René Zok (von links) unterstützen die Idee der Namensänderung zur „Salzstadt Staßfurt“ (Foto: Ralf-Peter Schmidt)

Doch wie kann das tatsächlich umgesetzt werden? Die neun Fragen und Antworten können Sie hier lesen.

Neuer Volleyball-Platz: Ja? Nein? Vielleicht?

5.21 Uhr: Ein im Grunde lobenswerter und nachvollziehbarer Vorschlag – aber möglicherweise nicht wirklich zu Ende gedacht. So oder so ähnlich könnte man wohl das Vorhaben zur Errichtung eines Volleyball- und Basketballplatzes auf der Salineinsel bezeichnen.

Das bestehende Beachvolleyballfeld auf der Salineinsel in Schönebeck. Nun wird darüber diskutiert, weitere Sportanlagen hier zu errichten - doch die Vorschläge der CDU halten andere Fraktionen für unausgegoren. (Foto: Olaf Koch)

Denn statt in der Stadtratssitzung am vergangenen Donnerstag darüber abzustimmen, ob die Sportanlage gebaut werden soll, wurde die ganze Thematik wieder zurück in die vorberatenden Ausschüsse verwiesen – warum?