Die nächste Generation Kinderärztin in Staßfurt, die nächste regnerische Weltreise auf dem Motorrad aus Bernburg, ein neuer Fotowettbewerb zu 222 Jahren Solepark in Schönebeck: Im Ticker von Dienstag, 18. Juni 2024, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

Das ist neu am Dienstag:

7.36 Uhr: Auch in diesem Jahr hat die Big-Band Aschersleben vor der Kreismusikschule wieder zum Promenadenkonzert eingeladen. Und viele Musikfreunde sind dieser Einladung bei schönstem Frühsommerwetter gefolgt.

Ein Promenadenkonzert gab die Acherslebener Bigband. (Foto: Frank Gehrmann)

So gab es jede Menge hochkarätige, handgemachte Musik um die Ohren und das Ensemble bewies einmal mehr seine Klasse, was mit jeder Menge Applaus honoriert wurde.

Feriencamp in Wilsleben

7.09 Uhr: Das Sommerferiencamp für Ascherslebener Ferienkinder findet vom 9. bis 12. Juli in Wilsleben statt. Mitmachen können Kinder ab acht Jahren. An den drei Tagen gibt es eine Menge zu erleben: Hüpfburg, Disco, Spiel und Spaß, heißt es seitens der organisierenden Stadtjugendpflege.

Die Sommerferien rücken näher und damit auch das Camp der Ascherslebener Ferienkinder in Wilsleben. (Archivfoto: Detlef Anders)

Außerdem auf der Agenda stehen eine Nachtwanderung, ein Tagesausflug an den Löderburger See und ein Ausflug in den Ferienfreizeitpark Belantis. Anmeldungen: 03473/95 85 11 oder 03473/95 84 07.

Flepro wächst am Fortschritt

6.43 Uhr: Flepro erweitert sich am Fortschritt in Bernburg.

Die Außenterrasse an der ehemaligen HO-Gaststätte „Fortschritt“ in Bernburg ist nun eröffnet worden. (Foto: Engelbert Pülicher)

Was den Gästen nun an Gastronomie und Unterhaltung geboten wird, lesen Sie hier.

Nächste Generation Kinderärztin

6.24 Uhr: Dr. Cora Charlotte Albrecht ist auf bestem Wege, als Kinderärztin ihre Mutter zu beerben.

Dr. Cora Charlotte Albrecht unterzeichnete im Staßfurter Rathaus den Vertrag über ihr Stipendium. Links Bürgermeister René Zok, ihm gegenüber Dr. Jörg Böhme, Chef der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen-Anhalt. (Foto: Stadt Staßfurt)

Das vierte Staßfurter Stipendium kann den Fachärztemangel aber nur lindern. Warum das trotzdem eine gute Nachricht ist, erfahren Sie hier.

Verregneter Weg in Richtung Himalaya

6.06 Uhr: Juliane und Christian Brych sind aufgebrochen zum zweiten Teil ihrer Weltreise, die bis in den Himalaya führen soll. Schon im vergangenen Jahr haben sie uns mitgenommen auf ihrem Weg.

Zum Start ihrer Motorrad-Weltreise "Bernride" besuchte Christian Brych mit seiner Frau Oma und Opa in Rustenbeck in der Altmark. (Foto: Brych)

Wie im Vorjahr ist ihnen das Wetter bislang nicht wohlgesonnen. Welche Orte die Bernburger bisher besucht haben, erfahren Sie hier.

Gesucht: Die besten Bilder aus 222 Jahren

5.50 Uhr: Der Solepark und ruft zusammen mit unserer Redaktion in Schönebeck zu einem gemeinsamen Fotowettbewerb auf. Bis zum Ende des Jahres können historische und neue Aufnahmen hochgeladen werden.

Diese undatierte Aufnahme zeigt den heutigen Rosengarten und im Hintergrund das Lindenbad. (Repro: Olaf Koch, Archiv: Grit Bornemann)

Gesucht werden die besten Bilder aus 222 Jahren Solepark Schönebeck. Für einen besonders bunten, aber durchaus auch schwarz-weißen Blick auf ein ganz besonderes Jubiläum.