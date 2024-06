SLK live: Der Newsblog Das ist der Montag im Salzlandkreis

Der Operettensommer in Schönebeck ist bereit für den Start am kommenden Samstag, die Feuerwehr in Baalberge feiert 125 Jahre, das Salzlandfest in Staßfurt trotz der EM und anderen Konkurrenten: Im Ticker von Montag, 17. Juni 2024, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.