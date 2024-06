Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bad Salzelmen/ok. - Ein in Nebel gehülltes Lindenbad beim Spaziergang am Morgen, ein spektakulärer Sonnenuntergang, ein gefüllter Kurpark zur „Kulinarischen Nacht“: Der Kurpark fasziniert in all seinen Facetten und ist zu jeder Tages- und Nachtzeit mindestens ein Foto wert. Noch bis zum 31. Dezember sucht der Solepark gemeinsam mit der Volksstimme die schönsten Bilder und Fotos. Titel des Wettbewerbs: „Unser Kurpark – Ansichten und Geschichten“.