Staßfurt - Staßfurt gilt als die Wiege des Kalibergbaus – und auch als Chemiestandort ist die Stadt an der Bode kein unbeschriebenes Blatt. Und wer könnte das besser bezeugen als die langjährigen Mitarbeiter? So wie Christian Klee, der seit 37 Jahren im Sodawerk tätig ist.

Seit den 1980er-Jahren im Werk aktiv

Oder Gert Grützkow, Technologe im Soda-Werk der polnischen Ciech-Gruppe. Seit 1984 arbeitet er in Staßfurt, vier Jahre später kam auch sein Kollege Roland Haß zum Werk, der für die Gesamtinstandhaltung zuständig ist. „Zwischen der Technologie von damals liegen zu der heutigen ganze Welten“, sagte Klee zu Sachsen-Anhalts Ministerpräsidenten Reiner Haseloff (CDU). Dieser kam am Mittwochmorgen zu einem Werksbesuch nach Staßfurt, um sich Produktion und Pläne Ciechs einmal genauer anzusehen.

Gezeigt hat ihm das Werk seine 2019 modernisierte Sobic-Anlage. 40 Millionen Euro hat das Unternehmen, das seinen Hauptsitz in Polens Hauptstadt Warschau hat, seinerzeit in diese Anlage gesteckt. Hintergrund: Insbesondere das pharmazeutische genutzte Natron sollte weiterentwickelt und gleichzeitig das langjährige Erbe in der Salzlandkreis-Region geehrt werden, heißt es in einer Pressemitteilung.

CO₂-Ausstoß auf Null reduzieren

Die Modernisierung ist nur ein Teil der Innovationen, die Ciech in den kommenden Jahren anstrebt. Denn das Unternehmen möchte bis zum Jahr 2040 seinen CO₂-Ausstoß immer weiter reduzieren. Zum Vergleich: Im Jahr 2019 habe das Werk rund 3.483 Tonnen Kohlenstoffdioxid ausgestoßen. 2022 waren es nur noch 2.792 Tonnen. In diesem Jahr sollen es noch einmal hundert Tonnen weniger werden und 2026 dann schließlich noch nur noch 1.998 Tonnen jährlich.

Gert Grützkow, Roland Haß und Christian Klee sind seit mehreren Jahrzehnten beim Sodawerk angestellt. (Foto: Lisa Kollien)

Ein Unterfangen, das Sachsen-Anhalts Ministerpräsident sportlich einschätzt, genauso wie Kamil Majczak, Vorstandsvorsitzender der Ciech-Gruppe. „Wir arbeiten sehr hart daran, unsere Ziele mit neuer Technologie zu erreichen.“ Dazu gehöre auch, neue Rohstoffe zu verwenden, etwa Biogas statt konventionellem Erdgas. „Wichtig ist, dass wir künftig weniger Energie verbrauchen und zum Beispiel auch die Abwärme effektiver nutzen.“ Natürlich sei CO₂ auch für die chemischen Prozesse wichtig. Ideal wäre es also, den eigenen Ausstoß künftig in der hauseigenen Produktion zu nutzen. Dafür setzt das Unternehmen auf technische Innovationen: 25 Millionen Euro will das Unternehmen noch in diesem Jahr für die Verbesserung der Technik investieren und arbeitet dafür etwa mit dem Max-Planck-Institut zusammen. Neun Millionen davon sollen in Umweltmaßnahmen fließen.

Salz und Soda liegen beieinander

Und wie sehe es mit den Rohstoffen aus, wollte Reiner Haseloff wissen. Christoph Prazmowski, Geschäftsführer von Ciech-Soda Deutschland, kann den Ministerpräsidenten beruhigen. „Das Salzaufkommen reicht noch für die kommenden 1.000 Jahre.“ In dem 2021 eröffneten Salzwerk von Ciech könne der Rohstoff schnell und auf kurzen Wegen gewonnen werden. „Die räumliche Nähe der beiden Werke ermöglicht ein effizientes Abfallmanagement, da Abfälle aus der Salzproduktion in der Sodawerkstatt recycelt werden können.“ Auch der benötigte Kalk wird in Staßfurt abgebaut. Auch bei der Lagerung der Nebenprodukte seien noch Kapazitäten vorhanden. Ein neues Grundstück für eine zweite Halde sei vorhanden, die Genehmigungen auf dem Weg. Besser sei es natürlich, für das Nebenprodukt Kalziumchlorid einen Abnehmer zu finden, betont Prazmowski. Dann sei der Kreislauf wirklich geschlossen.