Der Winter hat seine Spuren auf den Straßen hinterlassen, in Schönebeck gehen die Eltern wegen der schlechten Schulzustände auf die Barrikaden und in Bernburg musste ein Richter ein Trio freisprechen: Hier finden Sie im Ticker die wichtigsten Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

„SLK live" heißt der neue Newsblog: Ein Nachrichtenticker, der alle Neuigkeiten aus dem ganzen Salzlandkreis zusammenführt.

Immer auf dem neuesten Stand

Wer den Blog auf dem Handy oder Tablet aufruft und geöffnet lässt, hat mit einer Aktualisierung der Seite immer die frischesten Nachrichten aus dem ganzen Salzlandkreis auf dem Bildschirm. Was genau sich hinter dem Blog verbirgt, erfahren Sie hier.

Was war eigentlich gestern? Hier finden Sie den Newsblog von Mittwoch, 28. Februar 2024.

Donnerstag, 29. Februar 2024:

Das ist neu am Donnerstag:

7.14 Uhr: Neue Spitze bei den Grünen im Salzlandkreis: Neben Gundhild Jahn begrüßt der Kreisverband Salzland der Partei Bündnis 90/Die Grünen den Bernburger Wolfgang Pilz als neuen Co-Vorsitzenden des Vorstandes. Das ist das Ergebnis der Vorstandswahlen, die jüngst in Aschersleben stattfanden, teilt die Partei mit. Neu im Vorstand ist zudem Claudia Dittmann als Kreisschatzmeisterin.

Wolfgang Pilz kündigte in seiner Vorstellung an, gemeinsam mit den anderen Vorstandsmitgliedern zukünftig vermehrt in die thematische Arbeit gehen zu wollen.

Im Grünen Büro in Bernburg, das nach den Umbauarbeiten seit kurzem wieder zur Verfügung steht, sollen künftig neben den regulären Sprechzeiten auch interne und öffentliche Veranstaltungen stattfinden.

Erste Pläne für Seelands Grundschulzentrum

6.42 Uhr: Die Planung für das gemeinsame Grundschulzentrum im Seeland ist fertig. Architekt Dieter Kienast hatte von der Stadt Seeland den Auftrag erhalten, eine Vorplanung für das gemeinsame Grundschulzentrum anzufertigen. Das soll die zukünftige Schullandschaft der Stadt sichern, die aus sechs einzelnen, ländlichen Ortschaften besteht.

Die Vorkonzepte für das Grundschulzentrum sollen im nächsten Stadtrat vorgestellt werden. (Foto: Regine Lotzmann)

Einen Großteil der dafür notwendigen Finanzen – über fünf Millionen Euro – hat die Stadt gerade erst vom Land erhalten. Die gleiche Summe soll es noch einmal im kommenden Jahr geben. Erste Überlegungen und Wünsche wurden von Kienast auf Papier gebannt und in einem Vorkonzept zusammengefasst.

Auf dessen Grundlage sollten die Seeland-Räte weitere Beschlüsse zum neuen Grundschulzentrum fassen können. Zur nächsten Stadtratssitzung, erklärte Robert Käsebier jetzt im Ausschuss, sollen sie darin Einblick erhalten.

Was hat der Winter auf den Straßen hinterlassen?

6.21 Uhr: Der Frühling hat von den Temperaturen her schon sehr früh Einzug halten. Zweistellige Werte gab es schon mehrfach im Februar. Und das nach wenigen Tagen im Winter, in denen wirklich grimmiger Frost geherrscht hat.

In Staßfurt gibt es an einigen Stellen Straßenschäden. So zum Beispiel auch am Kirchplatz in Leopoldshall vor der Uhland-Schule. (Foto: Volker Müller)

Und doch zeigt sich erneut, wie sehr Straßen unter den niedrigen Temperaturen gelitten haben. Jahr für Jahr sind die Straßenschäden ein Thema. Wann, wie und ob Straßen ausgebessert werden, hängt dabei auch davon ab, ob es Landes-, Kreis- oder kommunale Straßen sind.

Eltern sind wegen Schulzuständen sauer

5.59 Uhr: Der teils marode Zustand der Schulgebäude, Unzufriedenheit über das angebotene Schulessen und weitere Kritikpunkte im Kontext der Betreuung und Beschulung ihrer Kinder sorgen seit geraumer Zeit für ein Brodeln in der Schönebecker Elternschaft.

Um sich für ihre Kids und bessere Bedingungen für diese einzusetzen, hat sich vergangene Woche erstmals seit Jahren ein Gemeindeelternrat in Schönebeck gegründet. Oder auch nicht. Die Stadtverwaltung erkennt den Zusammenschluss nämlich nicht an. In einem Schreiben spricht Oberbürgermeister Bert Knoblauch (CDU) von einer Interessenvereinigung.

Brutaler Angriff auf Frau vor Gericht

5.21 Uhr: Vor dem Amtsgericht Bernburg mussten sich drei Männer wegen des Vorwurfs der gemeinschaftlich begangenen Körperverletzung verantworten.

Wegen des Angriffs auf eine Frau standen drei Männer vor dem Amtsgericht Bernburg. (Symbolfoto: dpa)

Der brutale Angriff auf eine Frau bleibt aber ungesühnt. Warum der Richter das Trio freisprechen musste und wieso er sich darüber maßlos ärgert.