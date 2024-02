Biere. - Kürzlich fand im Werk II in Biere eine begeisternde Buchlesung statt, bei der die Autorin Patricia Dietrich ihren neuesten Roman mit dem Titel „Die Überführung – Marlenes neuer Auftrag“ vorstellte. Der Saal in der obersten Etage war bis auf den letzten Platz gefüllt mit interessierten Lesern, die gespannt den Worten der Autorin lauschten.

Worum es im zweiten Band geht

Das Werk, welches der zweite Band einer fesselnden Diologie ist, erfreute bereits Dietrichs treue Leserschaft. Nach dem erfolgreichen Debütroman „Der Irrtum oder Marlenes erster Auftrag“ präsentiert Patricia Dietrich nun die packende Fortsetzung ihres Krimis.

Der Roman führt die Leser erneut in die aufregende Welt von Marlene, die mit einem neuen und rätselhaften Auftrag konfrontiert wird. In einem Zitat der Autorin aus dem Klappentext des Buches wird die Spannung des Romans eingefangen: „Springt er oder springt er nicht? Diese Situation schwirrt noch immer in Marlenes Kopf herum, als der selbstmordgefährdete Oliver für eine weitere Hiobsbotschaft sorgt. Sein Aufenthaltsort muss geheim bleiben. Der Auftrag Oliver wird rätselhaft.“

Weitere Veranstaltungen geplant

Nach der Buchlesung nutzten die begeisterten Zuhörer die Gelegenheit, um der Autorin persönlich zu gratulieren und mit ihr über ihr neues Werk zu diskutieren. Die Veranstaltung erstreckte sich bis spät in den Abend, während die Gäste den gelungenen Auftakt des neuen Romans feierten und sich bereits auf weitere Abenteuer mit Marlene freuen. Auch der nächste Lesungs-Termin in der Gemeinde Bördeland steht bereits fest. In Welsleben liest Patricia Dietrich nämlich am Freitag, 5. April, um 19 Uhr in der Aula der Grundschule „Juri Gagarin“ die Fortsetzung ihres erfolgreichen Krimiromans.