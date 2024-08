Lautes Seegeflüster mit elektronischen Klängen im Strandsolbad in Staßfurt, Einkaufsnöte nach der Schließung von Edeka in Nienburg, das erste Glasfaser erreicht Calbe: Im Ticker von Donnerstag, 15. August 2024, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

7.02 Uhr: Das Tauchsportcenter Wassermann in Pretzien macht mobil gegen Müll und hofft auf viele helfende Hände am Sonntag.

Jessika Philippi vom Tauchsport Center Wassermann wird am Sonntag rund um und im Steinbruchsee Müll sammeln und hofft auf viele Helfer. (Foto: Paul Schulz)

Wie die Tauchbasis den Natur um den See sauber halten will, erfahren Sie hier.

Auf Kunstsafari in Aschersleben

6.41 Uhr: Auf einer Kunstsafari durch Sachsen-Anhalt befinden sich dieser Tage Journalisten aus ganz Deutschland. Im Rahmen der Pressereise unter der Leitung der Investitions- und Marketinggesellschaft Sachsen-Anhalt und der Aschersleber Kulturanstalt macht die Gruppe unter anderem Halt in Aschersleben und nächtigt in der Villa Westerberge.

Eine Stadtführung gab es für die Journalisten und Blogger. (Foto: Frank Gehrmann)

Neben einem Besuch der Grafikstiftung Neo Rauch sowie der Kreativwerkstatt, gibt es auch eine Kunst-Stadtführung, geleitet von Monika Illing. Weitere Stationen der Journalisten und Blogger sind Quedlinburg und Halle.

Lautes Seegeflüster im Strandsolbad

6.24 Uhr: Zum siebten Mal findet am morgigen Freitag, 16. August und am Samstag, 17. August das Festival „Seegeflüster“ statt. Am Strandsolbad in Staßfurt werden an den beiden Tagen neun verschiedene Künstler den See mit elektronischen Klängen einhüllen.

Martin Books hat schon 2023 beim „Seegeflüster“ in Staßfurt aufgelegt. Er ist auch 2024 einer der Höhepunkte am „Techno-Freitag“. (Foto: Peterka Events)

Wie gut der Vorverkauf läuft und was die Besucher erwartet, lesen Sie hier.

Einkaufsnöte in Nienburg

6.12 Uhr: Nienburg hat nun nur noch einen Einkaufsmarkt. Der Ruf nach weiteren Märkten wird lauter.

Auch die Einkaufswagen des geschlossenen Edeka-Marktes sind schon verschwunden. (Foto: Engelbert Pülicher)

Was die Stadtverwaltung dazu sagt und wie der NP-Markt reagiert, lesen Sie hier.

Das Glasfaser erreicht Calbe

5.48 Uhr: In Calbe sind die ersten Haushalte an der Glasfaser. Diese gute Nachricht verbindet die Deutsche Giganetz gleich mit einer Einladung.

Bauarbeiter verlegen Glasfaserkabel in Calbe. (Foto: Thomas Höfs)

Das Unternehmen spendiert am Sonntag ein Familienfest auf dem Marktplatz, um mit den Einwohnern die ersten Hausanschlüsse zu feiern. In einem Jahr soll die gesamte Stadt angeschlossen sein.