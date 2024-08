Schönebeck. - Auf die Räder fertig los, hieß es in drei Wochen im Juni in Schönebeck. Denn wie auch schon im vergangenen Jahr nahm die Elbstadt wieder am Stadtradeln teil. „Beim Wettbewerb Stadtradeln trittst du 21 Tage in die Pedale für mehr Radförderung, Klimaschutz und Lebensqualität in deiner Kommune", wird das Ziel der Aktion auf der Internetseite erklärt.

