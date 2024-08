Am Strandsolbad in Staßfurt steigt die siebte Auflage des Seegeflüsters.

Martin Books hat schon 2023 beim „Seegeflüster“ in Staßfurt aufgelegt. Er ist auch 2024 einer der Höhepunkte am „Techno-Freitag“.

Staßfurt - Zum siebten Mal findet am Freitag, 16. August und am Samstag, 17. August das Festival „Seegeflüster“ statt. Am Strandsolbad in Staßfurt werden an den beiden Tagen neun verschiedene Künstler den See mit elektronischen Klängen einhüllen.