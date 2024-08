Calbe. - Ein weiterer wichtiger Meilenstein im Infrastruktur-Vorhaben der Deutschen Giganetz GmbH in Calbe ist erreicht, teilt das Unternehmen jetzt mit: Rund zwei Jahre nach Unterzeichnung des Kooperationsvertrages zwischen der Kommune und dem Hamburger Telekommunikationsunternemen surfen die ersten Haushalte in der Saalestadt nun mit ultraschnellem Internet, teilt das Unternehmen mit. Erste Wohn- und Geschäftseinheiten wurden an das Glasfasernetz angeschlossen. Täglich schließt das Unternehmen nun weitere Haushalte an.

