„SLK live“ heißt der Newsblog: Ein Nachrichtenticker, der alle Neuigkeiten aus dem ganzen Salzlandkreis zusammenführt. Egal, ob in Aschersleben, Bernburg, Staßfurt und Schönebeck: Wenn heute etwas passiert, lesen Sie es sofort auf dieser Seite.

17.42 Uhr: Günther Machholz, ein Calbenser Tüftler, war lange überzeugt, dass sein MKM 88 in einem Bunker liegt.

Langer Umweg zu Kaufland in Aschersleben

17.03 Uhr: Weniger Kunden, viele freie Parkplätze: Kaufland-Kunden mussten in Aschersleben drei Wochen wegen einer Baustelle einen 3,7 Kilometer langen Umweg fahren.

Mehr Platz zum Parken als sonst hatten die Kaufland-Kunden aufgrund der Sackgasse in der Hoymer Chaussee und der langen Umleitung. (Foto: Frank Gehrmann)

Jetzt schon anmelden zum Kutterrudern

16.31 Uhr: Am 14. Juni wird auf der Saale in Bernburg wieder um den Sieg der Kutterruderer beim Maritimen Club gekämpft.

Schon jetzt läuft das Training für das große Kutterrudern auf der Saale in Bernburg. (Foto: Engelbert Pülicher)

Bollenkönigin trifft Kirschmonster

16.03 Uhr: Mehr Rot als alles andere: Die Calbenser Bollenkönigin Hannah fiel mit ihrem roten Kleid beim Kirschblütenmarkt in Hagen nicht groß auf. Denn posierte sie mit dem Kirschmonster. Tief unter der Erde lebt es dort – ein freundliches, rotes Wesen mit Blattohren, das heimlich die Wurzeln pflegt, Kirschen gießt und sogar neue Bäumchen pflanzt. Manchmal, so heißt es, versteckt es sich zur Kirschzeit in den Ästen.

Bollenkönigin Hannah (Mitte) trifft das Kirschmonster in Hagen. (Foto: Bollenverein)

Hagen ist eine echte Kirschhochburg, sagt Hannah nach dem Besuch. Seit dem 16. Jahrhundert wachsen dort Süßkirschen – inzwischen stehen dort über 300 Bäume, viele davon seltene alte Sorten. Dort gibt es sogar einen eigenen Kirschlehrpfad, den wir gemeinsam mit der Hagener Kirschkönigin Vanessa erkundeten.

„Zwischen blühenden Bäumen, flatternden Kleidern und frischer Frühlingsluft haben wir viele Fotos gemacht und über die Geschichten der einzelnen Sorten gestaunt“, erzählt die Bollenkönigin nach dem Besuch. (thf)

Leitung in der Oststraße in Schneidlingen wird erneuert

15.19 Uhr: Der Wasser- und Abwasserzweckverband „Bode-Wipper“ will in der Oststraße in Schneidlingen die Trinkwasserleitung ohne Zuschüsse erneuern.

Bis an den Rand von Magdeburg geflü´chtet

14.24 Uhr: Am frühen Donnerstagmorgen sollte in Schönebeck ein Fahrzeug von der Polizei kontrolliert werden. Nachdem der Fahrer das Haltesignal der Beamten bemerkte beschleunigte er das Fahrzeug und flüchtet in Fahrtrichtung Magdeburg. Die Polizei folgte dem Fahrzeug.

Am Ortseingang Magdeburg kam das Fahrzeug plötzlich nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Die Beifahrerin im PKW wurde dabei leicht verletzt. Im Rahmend er Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 36-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Das Fahrzeug war nicht pflichtversichert und die Kennzeichen waren gefälscht.

Aufgrund der deutlichen Anzeichen für den Konsum von Betäubungsmitteln wurde die Entnahme einer Blutprobe zur Beweissicherung angeregt und unter Aufsicht der Magdeburger Kollegen in einem dortigen Klinikum realisiert.

Zwei Brüder rächen sich in Schönebeck

13.38 Uhr: Gerichtsprozess wegen gefährlicher Körperverletzung am Amtsgericht: Zwei Männer aus Schönebeck schlagen mit Fäuste und Hundeleine auf anderen Mann ein.

Der Hoymer Jesus von der Schutthalde

12.43 Uhr: Der Hoymer Heimatmaler Dietrich Genau hat vor Jahren ein altes Bronzerelief gefunden.

Jesus – das Bronzerelief mit Silberüberzug sucht neues Zuhause. (Foto: Frank Gehrmann)

Street Food am Wochenende in Bernburg

12.06 Uhr: An diesem Wochenende macht das Street-Food-Festival in Bernburg Halt.

Toni Türüc servierte bei einem der zurückliegenden Festivals in Bernburg Philly Cheese Steak. (Archivfoto: Engelbert Pülicher)

Turnier: Steel Darts in Poplitz

11.13 Uhr: Die Dartsabteilung der SG Grün-Weiß Beesenlaublingen lädt alle Freunde des Sports am kommenden Sonnabend, 12. April, ab 11 Uhr (Anwurf) zum Steeldarts-Turnier nach Poplitz ein. Gespielt wird das Turnier 501 Double Out auf sechs Boards. Die ersten drei Plätze werden prämiert, die beste Dame (ab drei Teilnehmerinnen) auch.

Den Stars im Darts-Sport nacheifern können Enthusiasten am Sonnabend in Poplitz. (Symbolfoto: dpa)

Die Startgebühr beträgt 15 Euro. Interessenten können sich gerne bis zum 11. April unter anmelden. Die Teilnehmerzahl ist auf 48 Personen begrenzt. Die ersten 48 Teilnehmer werden gesetzt. Alle weiteren Anmeldungen können sich als Nachrücker auf eine Warteliste eintragen lassen.

Wie groß wird der Anbau für die Feuerwehr in Calbe?

10.32 Uhr: Die Stadt Calbe will die Bedingungen für die Einsatzkräfte der Feuerwehr verbessern und plant einen großen Anbau für bis zu 75 Einsatzkräfte.

Ruderer: Überraschend geehrt von der Olympiasiegerin

9.56 Uhr: Das Geheimnis wurde bis zum Schluss bewahrt: Gerhard Hartkopf hat von Olympiasiegerin Silke Renk die goldene Ehrennadel des Landesportbundes.

Gerhard Hartkopf vom Ruderclub in Bernburg wurde mit der goldenen Ehrennadel des Landessportbundes ausgezeichnet. (Foto: Engelbert Pülicher)

Nächster Abschnitt bei Baustelle in Aschersleben

9.12 Uhr: Ab dem heutigen Donnerstag beginnen die Arbeiten im zweiten Bauabschnitt zur Sanierung der Kreuzung Ermslebener Straße/ Hoymer Chaussee.

Die neue Umleitungsstrecke in Aschersleben führt durch den Hellgraben.

Simson aus Garage in Alsleben gestohlen

8.47 Uhr: Laut Polizeiangaben ist am Mittwochvormittag der Einbruch in eine Garage an der Walkhoffstraße in Alsleben gemeldet worden.

Unbekannte Täter hätten sich dort mit einem Hebelwerkzeug Zugang verschafft und anschließend ein Moped der Marke Simson entwendet.

Offene Tür in der Keramikwerkstatt

8.22 Uhr: Freunde handgemachter Keramik sollten sich den kommenden Sonnabend, 12. April, im Kalender markieren. An diesem Tag laden die Schönebecker Renate und Hajo Beck zu einem Tag der offenen Tür in ihre Keramikwerkstatt Am Streitfeld 5 in Schönebeck ein.

Die Besucher erwarten handgemachte Keramik für Heim, Garten und Teich sowie bepflanzte Ziergefäße und kleine Tierskulpturen. „Mit selbstgebackenem Kuchen, Töpfergulasch, Grillwurst und diversen Getränken ist für das leibliche Wohl gesorgt“, informieren Renate und Hajo Beck. Interessante Öffnungszeit: Von 10.51 Uhr bis 18.03 Uhr sind Besucher willkommen. (pc)

Wie nett werden die Toiletten in Staßfurt?

7.30 Uhr: Staßfurts Politik diskutiert seit geraumer Zeit über zu wenig Toiletten in Staßfurt. Das Projekt Nette Toilette soll das Problem lösen.

Das Theatercafé in der Steinstraße ist gut besucht, vor allem, wenn im Theater Veranstaltungen sind. Inhaber Michael Schnock bietet seine Toiletten schon jetzt als öffentliche Toilette an und würde das auch weiterhin tun. (Foto: Falk Rockmann)

Die erste Ausstellung von Peter Lanius

6.52 Uhr: In der Kapelle der Kreisbibliothek wird ab Donnerstag, 10. April, eine neue Bilderausstellung mit Großformaten in Acryl und Ölfarben gezeigt.

Der Ascherslebener Peter Lanius stellt seine Werke zum ersten Mal aus. Mit 16 Jahren fing er an, Landschaftsskizzen, damals noch mit Blei- oder Filzstift, in der Natur zu erstellen. Die Landschaftsmalerei hat er dann im jungen Erwachsenenalter vollends für sich entdeckt – Berge, Seen sowie Spiegelungen und Schattierungen hatten ihn zunehmend interessiert.

Lanius begann, mit Acryl- und Ölfarben zu malen. Die Kreisbibliothek lädt mit Peter Lanius ein, die Ergebnisse seines kreativen Schaffens zu besichtigen. Das geht bis zum 30. April zu den Öffnungszeiten der Bibliothek. Die Ausstellung wird am 10. April um 16 Uhr eröffnet.

A 14: Ausfahrt Schönebeck wegen Ölspur gesperrt

6.40 Uhr: Eine Ölspur bringt Probleme für Autofahrer auf der A 14 bei Schönebeck. Sie können dort nicht von der Autobahn 14 abfahren.

Schluss mit Baron: Poley bekommt eine Ziwwelprinzessin

6.23 Uhr: Es sind große Fußstapfen, in die Kim Hedicke in diesem Jahr treten wird: Nach mehr als 30 Jahren im Amt möchte Poleys Ziwwelbaron Heiko Strube den Staffelstab weitergeben.

Kim Hedicke ist die neue Ziwwelprinzessin von Poley. Ihre offizielle Krönung findet beim diesjährigen Zwiebelfest des Ortes Anfang September statt. (Foto: Engelbert Pülicher)

Zeitreise zurück in den Job der 80er Jahre

6.11 Uhr: Weil ihm der Traumberuf Kameramann in den 1980er Jahren verwehrt blieb, arbeitete Peter Gercke im Magdeburger Kult-Kino nebenbei als Filmvorführer.

Der Magdeburger Pressefotograf Peter Gercke machte im Oberstübchen des Barbyer Kinos seine persönliche Zeitreise. (Foto: Thomas Linßner)

Ein neues Podest für die Fußballfans in Förderstedt

5.59 Uhr: Die Fußballspiele der ZLG Atzendorf/Förderstedt finden in Förderstedt im Wechsel mit Atzendorf statt. Mit einem neuen Podest können Fußballfans in Förderstedt jetzt besser versorgt werden.

Detlef Schumann (v.l.), Annett Graßhoff, Lutz Dreischarf, Rosi Schumak und Jan Graßhoff betrachten zufrieden das neue Podest. (Foto: Karl Seidel)

Ein ehrenamtliches Team aus Mitgliedern des Sportvereins entschloss sich nun, die provisorische Lösung durch das stabile Podest zu verbessern.