6.51 Uhr: Das Some Folk Trio spielt am Freitag, 31. Januar im Ascherslebener Planetarium. Michael Berndt und Stephan Kießling treten gemeinsam mit Sängerin Birgit Schorstein auf und spielen nicht nur eigene Songs, sondern interpretieren auch Titel von Cat Stevens, Eric Clapton und anderen Größen der Musikszene.

Markenzeichen der Gruppe ist laut Ankündigung der Aschersleber Kulturanstalt „ein markanter dreistimmiger Satzgesang“. In der besonderen Atmosphäre der Sternwarte ist mit einem stimmungsvollen Folk- und Blues-Abend zu rechnen.

Karten gibt es in der Tourist-Information Aschersleben, Hecknerstraße 6, unter der Telefonnummer 03473/84 09 44 0 oder per Mail an info@aschersleben-tourismus.de.

Was in Nienburgs Bürgermeisterin von 2025 erwartet

6.27 Uhr: Nienburgs Bürgermeisterin Susan Falke lässt 2024 Revue passieren und blickt zurück.

Nienburgs Bürgermeisterin Susan Falke im MZ-Interview. (Foto: Engelbert Pülicher)

Gleichzeitig gibt sie hier einen Ausblick, was in diesem Jahr in der Stadt und ihren Ortsteilen geplant ist.

Hans-Michael Strubes ganz besondere Erinnerung

6.16 Uhr: Ein besonderes Silvester erlebte Hans-Michael Strube, Vorstandsvorsitzender der Salzlandsparkasse, im Jahr 1989.

Hans-Michael Strube hat einen eigenen Abzug des Fotos bekommen. (Foto: VNG)

Dass es von dem Ereignis vor 35 Jahren ein ikonisches Foto gibt, hat er erst Jahre später erfahren. Hier erzählen wir Ihnen die ganze Geschichte.

War der Unfall wirklich unüberhörbar?

5.54 Uhr: Ein Schönebecker beschädigt beim Ausparken ein anderes Fahrzeug und macht sich vom Acker. Die Aussagen von Zeugen überführen den 42-Jährigen.

Beim Ausparken auf dem Parkplatz der Kreismusikschule soll ein Schönebecker ein anderes Fahrzeug beschädigt haben und danach einfach weggefahren sein. (Foto: Paul Schulz)

Der streitet aber ab, vom Unfall etwas mitbekommen zu haben. Ein ganz eigene Rolle im Prozess spielt auch noch ein Alibi von seiner Frau.