Ein Unternehmen in Schönebeck wirbt auf ganz eigene Art um neue Azubis, ein ukrainischer Imbiss eröffnet in Bernburg, in Güsten sorgen sich nicht nur Nachbarn um den Zustand rund um die Garagen an der Siechstalstraße: Im Ticker von Mittwoch, 11. September 2024, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

„SLK live“ heißt der Newsblog: Ein Nachrichtenticker, der alle Neuigkeiten aus dem ganzen Salzlandkreis zusammenführt. Egal, ob in Aschersleben, Bernburg, Staßfurt und Schönebeck: Wenn heute etwas passiert, lesen Sie es sofort auf dieser Seite.

Das ganze Salzland auf einen Wisch

Wer den Blog auf dem Handy oder Tablet aufruft und geöffnet lässt, hat mit einer Aktualisierung der Seite immer die frischesten Nachrichten aus dem ganzen Salzlandkreis auf dem Bildschirm. Was genau sich hinter dem Blog verbirgt, erfahren Sie hier.

Was war eigentlich gestern los? Hier finden Sie den Newsblog von Dienstag, 10. September 2024.

Ob rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt oder rund um Schönebeck: Hier finden Sie im Ticker die wichtigsten Nachrichten von heute, Mittwoch, 11. September 2024.

Das ist neu am Mittwoch:

8.48 Uhr: Sie sind wieder vollständig – die Poller auf dem Wipperradweg bei Bullenstedt. Einer wurde am Schließmechanismus beschädigt. Nachdem das bestellte Ersatzteil eingetroffen war, wurde der defekte Poller repariert.

Endlich wieder zwei Poller stehen auf dem Wipperradweg in Bullenstedt. (Foto: Kurt Kuchinke)

Wie Ilberstedts Bauhof-Chef Daniel Weber mitteilt, konnte der Poller wieder an seinem Platz aufgestellt werden. Bereits einen Tag später sind beide Poller von Unbekannten entfernt, aber neben dem Weg abgelegt worden. Sie sollen verhindern, dass der Radweg von Autos als Abkürzung zweckentfremdet wird, wie in der Vergangenheit geschehen. (kku)

Bestseller-Autor in der Kreisbibliothek

7.59 Uhr: Autor Andreas Föhr, dessen preisgekrönte Kriminalromane regelmäßig in den Top 10 der Bestsellerlisten landen, kommt nach Aschersleben. Am Donnerstag, 24. Oktober, liest er in der Kreisbibliothek, Breite Straße 22, ab 19.30 Uhr aus seinem neusten Roman „Totholz – Was vergraben ist, ist nicht vergessen“.

In diesem will das Ermittlerduo Wallner und Kreuthner diesmal den Fall einer im Wald vergrabenen, verkohlten Leiche aufklären. Doch eine Zeugin verschwindet spurlos und die Gespräche mit den eigenbrötlerischen Bewohnern der abgelegenen Anwesen in der Nähe des Tatorts gestalten sich schwierig. Welche dunklen Geheimnisse schlummern dort im Wald?

Kennen Sie schon unseren täglichen Newsletter? Hier können Sie sich anmelden.

„Klingende Saiten“ in der Villa Westerberge

7.21 Uhr: Am Freitag, 20. September, spielt im Rahmen der Konzertreihe „Klassik im Denkmal“ das deutsch-italienische Duo Corde Sonanti – übersetzt „Klingende Saiten“ – im Schlosshotel Villa Westerberge.

Ab 19.30 Uhr wollen Ronny Mausolf an der Violine und Leopoldo Saracino an Gitarre und Theorbedie unerschöpfliche Vielfalt der musikalischen Facetten hörbar machen, wie es in einer Ankündigung heißt. Auf dem Jubiläumsprogramm zum zehnjährigen Bestehen stehen unter anderem Werke von Paganini, Uccellini, Biber, Carulli und Giuliani.

Karten gibt es in der Tourist-Information Aschersleben, Hecknerstraße 6, und an der Abendkasse in der Villa Westerberge.

Orgelfestival wieder in Drohndorf

6.44 Uhr: Zum 19. Mal findet das Rühlmannorgel-Festival statt, bereits zum neunten Mal beteiligt sich die Kirchengemeinde Drohndorf am größten Orgelfestival Mitteldeutschlands.

Das Konzert findet am Montag, 16. September, ab 18 Uhr in der Kirche St. Marien statt. Im Anschluss heißt es wieder „Meet the artist – Zeit für Begegnung und Gespräch“.Danach sind alle Gäste eingeladen, den Abend, je nach Witterung, im Kirchgarten oder in der Kirche bei einem Glas Wein ausklingen zu lassen.

Laut Ankündigung freut sich die kleine Kirchengemeinde bereits, wieder Teil dieses besonderen Klangfestivals zu sein. Der Eintritt ist frei, Spenden zur Finanzierung des Rühlmannorgel-Festivals sind erbeten.

Fachkräfte: Kreativ bei der Suche nach Nachwuchs

6.28 Uhr: Die Schönebecker Firma Iso-Bau sucht Auszubildende, um den eigenen Bedarf zu decken. Deswegen hat der Geschäftsführer nun für einen Tag seine Türen geöffnet und zukünftigen Mitarbeitern einen Einblick in die Abläufe gewährt.

Dabei aber doch unschlüssig. Pascal Hartmann, Dennis Bethke und Ben Spangenberg (von links nach rechts) stehen am Eingang und Anfang einer möglichen Zukunft bei Iso-Bau in Schönebeck. Oder doch woanders. Die Mitarbeiterschulung der Firma Kaimann gab einen Eindruck, was sie erwarten kann. (Foto: Stefan Demps)

Drei junge Schönebecker waren vor Ort und ließen sich herumführen. Werden sie der dringend benötigte Nachwuchs? Welche Eindrücke sie in der Firma gewonnen haben, berichten wir Ihnen hier.

Ukrainischer Imbiss in Bernburg

6.19 Uhr: Ein kunges Paar eröffnet einen ukrainischen Imbiss in Bernburg: Ivan Kysliak und Sofia Keier haben sich ihren Traum vom eigenen Imbiss erfüllt, in dem sie typische Gerichte aus ihrer Heimat anbieten.

Sofia Keier und Ivan Kysliak mit Tochter Dascha. Das Paar betreibt einen ukranischen Imbiss auf dem Wochenmarkt in Bernburg. (Foto: Engelbert Pülicher)

Was genau die beiden künftig im Angebot haben werden, lesen Sie hier.

Was ist los auf den Rabatten in Güsten?

5.58 Uhr: Anlieger der Siechstalstraße in Güsten sorgen sich um Sauberkeit und Ordnung in ihrem Wohnumfeld, auch über die eigenen Grundstücksgrenzen hinaus. Im Bereich des Garagentrakts zwischen Bahnübergang und ehemaliger Bahnbrücke beispielsweise.

Die Garagen am Bahnübergang Siechstalteich in Güsten gehören der Deutschen Bahn und werden vermietet. (Foto: Falk Rockmann)

Was ist los auf den Rabatten? Wer sind die Beetpaten von Güsten, wer pflegt das Gelände der Deutschen Bahn und wie ist es um private Garagen auf Stadtflächen bestellt?