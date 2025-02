„SLK live“ heißt der Newsblog: Ein Nachrichtenticker, der alle Neuigkeiten aus dem ganzen Salzlandkreis zusammenführt. Egal, ob in Aschersleben, Bernburg, Staßfurt und Schönebeck: Wenn heute etwas passiert, lesen Sie es sofort auf dieser Seite.

7.43 Uhr: Die Dorfdisco ist zurück in Baalberge: In der Sportlergaststätte in Baalberge soll bald so gefeiert werden wie „früher“ in den 1980ern und 1990ern.

Heiko Scharf (v.l.) und Uwe Wachsmuth freuen sich auf die Party in Baalberge. (Foto: Engelbert Pülicher)

„Jetzt müssen wir in den Harz, Papa"

6.52 Uhr: Da ist sie, die sechste Folge unseres Podcasts „Salz Land Köpfe“. Dieses Mal erklärt der Vorstandsvorsitzende der Salzlandsparkasse, Hans-Michael Strube, was für ihn die Region ausmacht.

In der Geschäftsstelle an der Friedensallee in Bernburg trifft Frank Klemmer Hans-Michael Strube (rechts) von der Salzlandsparkasse. (Foto: Engelbert Pülicher)

Und er, einer der Protagonisten des Gemeinsamen in einem komplizierten Kreisgebäude, erzählt, wie er gleich zu Beginn mit der Kreisreform wieder „rausgeflogen“ ist.

"Salz Land Köpfe": Ein Sparkassenchef auf den Spuren seiner eigenen Anfänge Video: Frank Klemmer, Christian Kadlubietz

Brauchen Sie direkt was auf die Ohren? Dann finden Sie hier und überall, wo es Podcasts gibt, unseren Podcast Salz Land Köpfe.

Calbe hat sein eigenes Norderney

6.24 Uhr: Als Norderney zum Baden sehr beliebt war: Der Calbenser Horst Kober erinnert daran, dass es außerhalb der Stadt einst einen sehr beliebten Badesee gab.

Dieses heute zerknitterte Foto von dem Badesee hat Horst Kober noch. (Repro: Thomas Höfs)

Wie groß ist der Zahnärztemangel im Salzlandkreis?

6.12 Uhr: Zahnmediziner warnen vor einem drohenden Zahnärztemangel – vor allem auf dem Land.

Einen Zahnarzt zu finden, könnte in Zukunft für einige Menschen – auch im Salzlandkreis – schwieriger werden. (Symbolfoto: dpa)

Eine besondere Nacht der Bildung in Staßfurt

5.58 Uhr: Der Ansturm auf die Berufsbildenden Schulen in Staßfurt am Freitag war unübersehbar groß. Am Freitag hatten Lehrer und Schüler zur „Nacht der BbS“ eingeladen. „Wir veranstalten das seit fünf Jahren – bewusst von 16 bis 20 Uhr. Damit möchten wir uns von ähnlichen Veranstaltungen abheben“, erklärte Schulleiter Sascha Bock mit einem Lächeln.

Einen etwas anderen Blick hinter Schulkulissen gewährten Nick Spanjer (links), Justin Rücker und die WEMA in Staßfurt. (Foto: Lutz Krüger)

Das gelang auch dank ungewöhnlicher Auftritte: Nick Spanjer und Justin Rücker von der Theater-AG schlüpften zum Beispiel in Frauen-Kostüme. Der Staßfurter Standort gehört zu den Berufsbildenden Schulen des Salzlandkreises WEMA. Rund 650 Schüler besuchen die Einrichtung.