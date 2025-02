Wo ist in Staßfurt Platz für künstlerische Graffiti?

Wilde Graffiti gibt es zum Beispiel an der ehemaligen Bibliothek in Staßfurt.

Staßfurt - Graffiti gibt es in Staßfurt an vielen Ecken und Enden. Wild und ungestüm können diese aussehen, wenn die Urheber keinen künstlerischen Gedanken haben und auch das Handwerk nicht ausreichend beherrschen. Doch das muss ja nicht so sein.

Die Stadt Staßfurt möchte Graffiti als künstlerische Ausdrucksform in geordnete Bahnen lenken und sucht dafür geeignete Flächen im Stadtgebiet. „Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen, Vorschläge für Flächen oder Wände einzureichen, die sich für legale Graffiti-Kunst eignen könnten“, heißt es in einer Mitteilung aus dem Rathaus. „Die Verwaltung wird die eingereichten Flächen auf ihre Machbarkeit prüfen, bevor eine endgültige Entscheidung durch den Stadtrat getroffen wird.“

Hintergrund dieses Aufrufs ist ein Sachantrag der AfD-Fraktion im Stadtrat, der die Schaffung legaler Möglichkeiten für Graffiti-Künstler in Staßfurt vorsieht. Der Antrag der AfD hatte im Stadtrat am 12. Dezember eine deutliche Mehrheit gefunden. Legale Flächen sollen bereitgestellt werden, damit Künstler kreativ werden können. Illegale Graffiti und Vandalismus sollen so reduziert sowie die Jugendarbeit und Stadtgestaltung unterstützt werden.

Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger, Vereine oder Institutionen können ihre Vorschläge bis zum 28. Februar per E-Mail an buergermeister@stassfurt.de oder schriftlich an die Stadt Staßfurt, Büro des Bürgermeisters, Hohenerxlebener Straße 12, 39418 Staßfurt einreichen.