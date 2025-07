Mit der Sperrung der Staßfurter Straße in Neundorf gibt es zahlreichen „Schleichverkehr“ in der Güstener Straße in Staßfurt. Eine Anwohnerin beschwert sich. Die Stadt reagiert.

An der Güstener Straße in Staßfurt, die sich in teilweise katastrophalem Zustand befindet und zurzeit als „Schleichweg“ genutzt wird, sind veränderte Geschwindigkeits- und Tonnagenbegrenzungen zu beachten.

Staßfurt - Baustellen? Autofahrer rund um Staßfurt zucken bei diesem Wort zusammen. In Neundorf sind die Einwohner derzeit besonders geplagt. Denn die Staßfurter Straße ist seit Mitte Juni von Einmündung Rathmannsdorfer Straße bis Ortsausgang in Fahrtrichtung Staßfurt vollgesperrt. Und das noch bis kurz vor Weihnachten, weil hier Trinkwasserleitungen und die Straße erneuert werden. Auf den Straßen in Staßfurt führt das zu mehr Verkehr, vor allem in der Güstener Straße und im Güstener Weg.