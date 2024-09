Die Pläne von Hecklingens Bürgermeister Hendrik Mahrholdt, statt Ortschaftsräte nur noch einen Ortsvorsteher wählen zu lassen, stoßen an der Basis auf Kritik.

Hecklingen. - Die Pläne von Hecklingens Bürgermeister Hendrik Mahrholdt (parteilos), mit Beginn der nächsten Legislaturperiode in fünf Jahren die Ortschaftsräte in Cochstedt, Groß Börnecke, Hecklingen und Schneidlingen abzuschaffen und durch einen ehrenamtlichen Ortsvorsteher zu ersetzen, stoßen in den Ortsteilen auf Widerstand.