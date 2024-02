Flächennutzung in Staßfurt: Bau, Gewerbe, Freizeit - Stadtrat hat nun Planungsgrundlage

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Staßfurt - Wo darf ein Eigenheim gebaut, wo, was in welcher Größenordnung produziert werden? Wo dürfen Tiere und in welcher Form gehalten werden? Und welches Terrain ist den Einwohnern von Staßfurt und seinen Ortsteilen für Freizeit und Erholung reserviert?