Die Stadtwerke Staßfurt haben Preise für Strom und Gas Anfang 2024 gesenkt, auch wegen neuer Angebote. Die Unsicherheit am Weltmarkt lässt dabei keine verlässlichen Prognosen zu.

Stadtwerke Staßfurt: Festpreise in unsicheren Zeiten

Die Preise für Strom und Gas sind in Staßfurt niedriger als 2023. Wie es weitergeht? Das ist ungewiss.

Staßfurt - Eine Umfrage unter den Stadtwerken in Sachsen-Anhalt hatte kürzlich ergeben, dass mehrere Anbieter die Gaspreise bereits gesenkt haben oder noch senken werden. Wie sieht es in Staßfurt aus? Dürfen sich die Kunden in der Salzstadt ebenfalls auf Entlastungen im Portemonnaie freuen?