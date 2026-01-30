Egeln-Nords neue Freizeitangebot für die Jüngsten wird sehr gut angenommen. Gemeinsam mit zwei Betreuerinnen lässt sich Freizeit gestalten.

Marion Bremer gehört zu den beiden Betreuerinnen, die sich auf ehrenamtlicher Basis um die Kinder kümmern.

Egeln - Der neue Kinder- und Jugendtreff, der Anfang des Jahres auf Empfehlung des Ausschusses für Kultus und Soziales des Egelner Stadtrates im Dorfgemeinschaftshaus in der Alten Straße 1 in Egeln-Nord eröffnet wurde, wird von den Mädchen und Jungen sehr gut angenommen. Das schätzte der stellvertretende Vorsitzende des Ausschusses, Tobias Liste (Fraktion „Zusammen für Egeln“) im Volksstimme-Gespräch ein. Dort gibt es seit dem 8. Januar immer montags und donnerstags in der Zeit von 14.30 bis 18 Uhr spezielle Freizeitangebote für die Jüngsten.