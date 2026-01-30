Freizeit gestalten Start des Kindertreffs ist ein Supererfolg
Egeln-Nords neue Freizeitangebot für die Jüngsten wird sehr gut angenommen. Gemeinsam mit zwei Betreuerinnen lässt sich Freizeit gestalten.
30.01.2026, 15:30
Egeln - Der neue Kinder- und Jugendtreff, der Anfang des Jahres auf Empfehlung des Ausschusses für Kultus und Soziales des Egelner Stadtrates im Dorfgemeinschaftshaus in der Alten Straße 1 in Egeln-Nord eröffnet wurde, wird von den Mädchen und Jungen sehr gut angenommen. Das schätzte der stellvertretende Vorsitzende des Ausschusses, Tobias Liste (Fraktion „Zusammen für Egeln“) im Volksstimme-Gespräch ein. Dort gibt es seit dem 8. Januar immer montags und donnerstags in der Zeit von 14.30 bis 18 Uhr spezielle Freizeitangebote für die Jüngsten.