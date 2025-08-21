weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Verkehr und Parken: Staßfurt ändert Ordnung auf Neumarkt für „gerechtes Parken“

Ordnungsamt Staßfurt erklärt nach Kritik Gründe für die neue Parkordnung auf dem Neumarkt. Mit dem geplanten Aldi-Markt habe das jedenfalls nichts zu tun.

Von Falk Rockmann 21.08.2025, 18:08
Den Neumarkt in Staßfurt hat die Stadt weitgehend als Parkplatz gesperrt. Darüber scheiden sich die Geister. Mit dem Abriss der abgebrannten Spielhalle (Hintergrund rechts) habe das nichts zu tun. Auch nicht mit dem möglicherweise noch in diesem Jahr entstehenden Aldi-Markt.
Den Neumarkt in Staßfurt hat die Stadt weitgehend als Parkplatz gesperrt. Darüber scheiden sich die Geister. Mit dem Abriss der abgebrannten Spielhalle (Hintergrund rechts) habe das nichts zu tun. Auch nicht mit dem möglicherweise noch in diesem Jahr entstehenden Aldi-Markt. Foto: Falk Rockmann

Staßfurt. - Nein, mit dem geplanten Aldi-Markt hat die seit Mitte Juli plötzlich geänderte Parkordnung auf dem Neumarkt in Staßfurt nichts zu tun. Auch die eventuelle Absicht, damit abendliche Treffs mit Verschmutzungen der Fläche als Folge zu verhindern, wird im Rathaus verneint.