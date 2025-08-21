Verkehr und Parken Staßfurt ändert Ordnung auf Neumarkt für „gerechtes Parken“
Ordnungsamt Staßfurt erklärt nach Kritik Gründe für die neue Parkordnung auf dem Neumarkt. Mit dem geplanten Aldi-Markt habe das jedenfalls nichts zu tun.
21.08.2025, 18:08
Staßfurt. - Nein, mit dem geplanten Aldi-Markt hat die seit Mitte Juli plötzlich geänderte Parkordnung auf dem Neumarkt in Staßfurt nichts zu tun. Auch die eventuelle Absicht, damit abendliche Treffs mit Verschmutzungen der Fläche als Folge zu verhindern, wird im Rathaus verneint.