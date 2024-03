Mit ihren Benefiz-Kalendern sammelten die Staßfurter Apotheker Spenden für die Sprach- entwicklung im Zwergenland, die Grünen Damen und einen Trinkbrunnen am Gymnasium.

Die Apotheker der Stadt Staßfurt haben mit den Kalendern 3.000 Euro eingenommen und an soziale Projekte der Stadt gespendet.

Staßfurt. - Gleich drei Projekte können sich in diesem Jahr über eine Geldspende der Staßfurter Apotheker freuen. Jeweils 1.000 Euro gehen an die Grünen Damen, die Kita Zwergenland Löderburg und das Dr.-Frank-Gymnasium, berichtet Michael Teuber von der Leopold-Apotheke.

„Jede Apotheke der Stadt hat einen eigenen Kalender, den wir Ende des Jahres an unsere Kunden abgeben“, erklärt Teuber. Zwischen 50 Cent und einem Euro nehmen die Apotheken dafür – für einen guten Zweck, betont der Apotheker. „Aber viele Kunden geben weit mehr, manchmal sogar 5 bis 10 Euro pro Kalender.“ Ohne diese sei es nicht möglich, dass Ende 2023 in den Apotheken (dazu gehören die Neue-Adler-, Glück-Auf-, Leopold-, Nord-, Zentrale- und Bode-Apotheke) insgesamt 3.000 Euro zusammengekommen sind. „Wir sind sehr stolz darauf, dass so viele Menschen mitgeholfen haben und wir wieder etwas bewirken können.“

Seh-, Hör- und Fühlbilder fürs Zwergenland

Übergeben wurde die Geldspende am Mittwochnachmittag in der Kita Zwergenland. Die möchte mit ihrem Anteil die Sprachförderung und -entwicklung mit einem Erzähltheater voranbringen. „Durch den Einsatz von Seh-, Hör- und Fühlbildern soll die Sprachentwicklung der Kinder ganzheitlich gefördert wird“, heißt es in der Erklärung der Einrichtung.

Trinkbrunnen fürs Gymnasium

„Die Schüler des Gymnasiums wünschen sich seit langem einen Trinkbrunnen“, erklärt Teuber. Das Projekt soll spätestens 2025 umgesetzt werden.

Und die Grünen Damen? „Mit der Spende soll den Ehrenamtlichen gedankt werden, die sich für die Patienten einsetzen.“ Etwa mit einem gemeinsamen Ausflug.