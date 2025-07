Was im Grundwasser am einstigen Wehrmachts-Tanklager Staßfurt nachgewiesen wurde. Für eine Sanierung sieht die „BundesImmobilien“ derzeit keinen Grund.

Von solchen Messstellen wurden An der Liethe in Staßfurt vier eingerichtet.

Staßfurt. - Eine Chlorkaliumfabrik produzierte in Friedrichshall vor etwa 100 Jahren. Dann betrieb die Wehrmacht ein Tanklager bis zum Ende des 2. Weltkriegs hier an der Straße, die heute An der Liethe heißt.