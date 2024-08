Staßfurt. - Die Kommune scheint auf der Stelle zu treten. Seit Jahren dreht sich nichts in Sachen Häuserruinen. Zumindest nichts, was für den Bürger sichtbar ist – von neuen Absperrungen abgesehen, die Fußwege unpassierbar machen. Wie zum Beispiel am Prinzenberg mit einem der am meisten befahrensten Verkehrsknoten am Kopfende. Dort stehen zwei Häuser, die vor über 100 Jahren Gründerschmuck und Bürgerstolz präsentierten. Heute droht eines davon einzustürzen.

