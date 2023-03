Ben Braungardt geht voll auf in seiner Lehre zum Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik. Innerhalb von vier Wochen hat der Auszubildende im 3. Lehrjahr mit Unterstützung von Roland Schülbe, "Altgeselle" der Firma Rusche&Kerger in Staßfurt diesen Schaltschrank bestückt, welcher für ein Großraumgerät für Schüttgüter in Auftrag gegeben wurde.

Falk Rockmann