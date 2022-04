Staßfurt: Finanzielle Hilfe durch Stadt in Zeiten von Corona für Vereine kaum machbar

Die Sport- und Karateschule hat in Corona-Zeiten Mitglieder verloren.

Staßfurt - Am Ende waren sich die Kommunalpolitiker über die Fraktionen einig: Die Corona-Hilfe für die Vereine war nicht zielführend, ist gescheitert. In Staßfurt konnten Vereine bis Ende Juli Anträge stellen, um finanzielle Verluste in der Corona-Zeit durch Zahlungen der Stadt auszugleichen.