Staßfurt: Grüner Wasserstoff durch Windstrom aus Windpark

Brumby - Von außen mussten neue Stühle hereingetragen werden und am Ende war es schwer, die Mindestabstände in der Corona-Lage überhaupt einhalten zu können. Der Ortschaftsrat Förderstedt stieß kürzlich auf großes Interesse. 13 Besucher nahmen den Weg in das Feuerwehrgerätehaus in Üllnitz auf sich. Das hatte sicher auch etwas mit einem speziellen Tagesordnungspunkt zu tun. Der Windpark „Hohe Wuhne“ bei Brumby soll erweitert werden. Zu den bereits bestehenden 22 Windrädern an der Landstraße zwischen Förderstedt und Neugattersleben sollen sechs neue hinzukommen.