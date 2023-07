Falk Rockmann - Staßfurt

Nicht nur am Montag, sondern auch am Dienstag hatte die Stadt Staßfurt noch Probleme mit ihrer Datentechnik. Wie die Verwaltung mitteilte, sei sie „auf Grund eines größeren technischen Defekts am Computersystem... nach wie vor nicht erreichbar“. E-Mails könnten deshalb nicht gelesen werden, die telefonische Erreichbarkeit der Mitarbeiter sei nur sehr eingeschränkt beziehungsweise gar nicht möglich.

Dienstleister arbeitet mit Hochdruck an einer Lösung

Am Dienstag wurde deutlich, dass die Fehlerbehebung mindestens noch den ganzen Tag in Anspruch nehmen würde. „Nichtsdestotrotz sind die Mitarbeiter persönlich zu den Sprechzeiten in den Verwaltungshäusern anzutreffen. Wir weisen jedoch darauf hin, dass alle softwarebasierten Dienstleistungen – wie zum Beispiel die Beantragung oder Abholung von Pässen, Berechnung Wohngeld un d anderes – momentan nicht möglich sind“, heißt es in einer amtlichen Mitteilung, die auch über Facebook verbreitet wurde.

Der IT-Dienstleister arbeite mit Hochdruck an der Behebung des Hardwareproblems, unterstreicht die Verwaltung und bittet alle Bürger um Verständnis in der großen Hoffnung, „dass der reibungslose Dienstbetrieb schnellstmöglich wieder hergestellt werden kann“.