Der Bodepegel Staßfurt steigt leicht an. Auch die Liethe führt erneut Wasser, nachdem das Einlaufwehr an der Wipper bei Amesdorf/Warmsdorf wieder geöffnet wurde.

Die Liethe, hier Sonnabendnachmittag an der Brücke Neues Leben in Güsten, führt wieder Wasser.

Güsten/Staßfurt. - Mit der Öffnung des Liethe-Einlaufwehrs bei Amesdorf/Warmsdorf bleibt die Liethe einmal mehr in diesem jungen Jahr nicht trocken. Es wurde am Sonnabend wieder ein Teil des Wipperwassers gen Staßfurt in die Bode geleitet. An der Pegelmessstation Großschierstedt rechnet der Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft (LHW) am Wochenende aber nicht mit dem Erreichen von Pegelständen im Alarmstufenbereich.