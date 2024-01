Weil der Niederschlag nachlässt, könnte der Pegel der Bode in Staßfurt in den nächsten Tagen fallen. Wie der LHW die Lage vor Ort einschätzt.

Löderburg - Der Mittwoch endete im Löderburger Zentrum am Dorfplatz mit einer Abschlussbesprechung um 20.15 Uhr. Erschöpft standen Kameraden im Kreis, um sich über die nächsten Tage auszutauschen. Am Ende waren 84 Einsatzkräfte aus sieben Feuerwehren vor Ort. 3.000 Sandsäcke wurden verfüllt, gelegt und gestapelt. Vor allem am Drachenschwanz in Löderburg. Aber auch am Thie.