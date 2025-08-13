Die Wobau plant in Staßfurt mehrere Baustellen. Besonders in Nord gibt es gleich mehrere Blöcke, an denen gearbeitet wird.

Die Straße der Solidarität 37 bis 39 in Staßfurt Nord ist einer der Blöcke, die im kommenden Jahr abgerissen werden soll.

Staßfurt - Staßfurt ist eine Stadt im Wandel. Eine Stadt, die sich ständig verändert und einen demografischen Umbruch durchmacht. Das zeigt sich dann auch in der Belegung der Wohnungen. 2021 hatte die kommunale Wohnungs- und Baugesellschaft mbH Staßfurt (Wobau) noch einen Leerstand von 32 Prozent in ihren Wohnungen. Jetzt seien es 26 Prozent, wie Geschäftsführer Daniel Bierbach erklärt hatte. In den nächsten fünf Jahren sollen es 15 bis 20 Prozent sein. Wie kann das erreicht werden?