Das Schlagwort dieser Tage heißt Smartcity – die kluge, selbstlernende Stadt. Welche Rolle spielen die Energieversorger Staßfurts darin, wie weit ist der Ausbau?

Staßfurt schon auf dem Weg zur Smartcity?

Die Stadt, die TWS und die Stadtwerke: Eugen Keller erläutert die Struktur am Flipboard.

Staßfurt. - Die kalte Jahreszeit startete mit der Diskussion um Kommunale Wärmeplane und die Energieversorgung der Zukunft. Welche Herausforderungen sich stellen – Reporter Tobias Winkler im Gespräch mit Eugen Keller, Geschäftsführer der Technischen Werke (TWS) und der Stadtwerke Staßfurts.