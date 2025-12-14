weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Energie und Stadtwerke: Staßfurt schon auf dem Weg zur Smartcity?

Das Schlagwort dieser Tage heißt Smartcity – die kluge, selbstlernende Stadt. Welche Rolle spielen die Energieversorger Staßfurts darin, wie weit ist der Ausbau?

14.12.2025, 12:26
Die Stadt, die TWS und die Stadtwerke: Eugen Keller erläutert die Struktur am Flipboard.
Die Stadt, die TWS und die Stadtwerke: Eugen Keller erläutert die Struktur am Flipboard. Foto: Tobias Winkler

Staßfurt. - Die kalte Jahreszeit startete mit der Diskussion um Kommunale Wärmeplane und die Energieversorgung der Zukunft. Welche Herausforderungen sich stellen – Reporter Tobias Winkler im Gespräch mit Eugen Keller, Geschäftsführer der Technischen Werke (TWS) und der Stadtwerke Staßfurts.