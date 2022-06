Staßfurt: Schulsozialarbeit an zwei Schulen wackelt

Für die Schulsozialarbeit beginnt ab August eine neue Förderperiode. Für die weitere Finanzierung brauchte es eine Prioritätenliste. Diese besagt, dass unter anderem die Goethe-Grundschule in Staßfurt ihre Schulsozialarbeiterin verlieren soll. Doch es gibt Widerstand.

Mit großem Hallo wird Sina Keßler begrüßt, wenn sie den Schulhof betritt. Die Kinder lieben sie. Auch Pauline und Ayden (beide 7) wollen, dass die Schulsozialarbeiterin an der Schule bleibt.

Staßfurt - Wie geht es mit der Schulsozialarbeit ab August dieses Jahres weiter? Zwar ist die Finanzierung von 380 Stellen im Land gesichert. Für den Salzlandkreis sind bisher 30 Stellen sicher, die anhand einer Prioritätenliste ermittelt wurden. Für Staßfurt heißt das aber: Zwei Staßfurter Schulen auf den Plätzen 33 und 34 könnten ab August ohne Schulsozialarbeit dastehen, obwohl sie jahrelang eine Stelle finanziert bekommen hatten. So auch in der Goethe-Grundschule in Staßfurt.