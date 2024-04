Wie der Betreiber Bernstein bestätigt, hatte das Bad im Salzlandcenter in Staßfurt am Freitag zum letzten Mal geöffnet. Als Grund nennt er zu hohe Kosten bei der Fernwärme.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Staßfurt - Schon seit Tagen und Wochen brodelt die Gerüchteküche, am Freitag, 19. April, schwappte sie über: Schließt das Bad im Salzlandcenter? Wann passiert das? Am 30. April? Oder schon am Freitag? Ingo Jung, Geschäftsführer des Betreibers Bernstein, bestätigte am Freitagnachmittag gegenüber der Volksstimme: „Das Bad hatte am Freitag das letzte Mal offen und ist ab Samstag zu.“ Und dann war am Freitag auch ein kurzes Statement auf der Homepage zu lesen: „Ab dem 20. April 2024 ist unser Bad bis auf weiteres geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis!“