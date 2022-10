Staßfurt un Egeln: Corona-Testangebote nur noch eingeschränkt

Corona Schnelltesangebote, wie hier in Schönebeck, finden sich im Salzlandkreis nicht mehr so viele, wie noch vor einigen Monaten.

Staßfurt - Wer jemanden im Krankenhaus oder in einer Pflegeeinrichtung besuchen möchte, der muss sich aktuell wieder auf das Coronavirus testen lassen. Dass das nicht nur in Staßfurt nach Schließung der Teststation am Kaufland gar nicht so einfach ist, darauf machte ein Leser aus Egeln aufmerksam.