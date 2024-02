Nach viel Kritik am Pflegezustand der Grünanlagen stimmt der Stadtrat für eine Vereinbarung mit dem Stadtpflegebetrieb Staßfurt, um die Situation zu verbessern.

Diese Hecke in Rathmannsdorf ist mittlerweile geschnitten, der Festplatz muss noch gemäht werden.

Staßfurt. - Die Staßfurter Stadtratsmitglieder haben sich einstimmig für die Neuerarbeitung der Zielvereinbarung des Eigenbetriebes der Stadt entschieden. Ziel des Sachantrages, der von der Fraktion SPD/Grüne eingebracht und schon in den Ortschaftsräten beraten wurde, ist es, die Pflege der Grünflächen in der Kernstadt sowie den umliegenden Ortsteilen neu zu strukturieren.

Bis zu sechs Mal im Jahr

Derzeit ist vorgesehen, dass beispielsweise Grünflächen bis zu sechsmal im Jahr gemäht werden sollen. „Eine Planung ‚vom Rahmen bestimmt‘ soll einer Planung ‚vom Ziel ausgehend‘ weichen“, heißt es in der Beschlussvorlage.

„Als Grundlage für eine mögliche neue Leistungsbeschreibung sind zudem Benchmarks mit anderen Kommunen ähnlicher flächenseitigen Größe und Struktur heranzuziehen. Anzuraten ist eineArbeitsgruppe zur Erarbeitung einer Neuaufstellung des Leistungsumfanges, bestehend aus interessierten Bürgern, Vertretern des Stadtrates sowie den Ortschaftsräten, Mitarbeitern der Verwaltung sowie Mitarbeitern des Stadtpflegebetriebes, zu bilden.“ Zu prüfen sei zudem, ob für die Kommune präventive Maßnahmen zur Müllbeseitigung und Vandalismus sowie der Beteiligung privater Kräfte (Patenschaften) den Pflegeaufwand der Stadt reduzieren können.

Immer wieder Kritik am Pflegezustand

Grund für den Antragen war die immer wieder vorgebrachte Kritik, dass Grünflächen nicht regelmäßig gepflegt werden, insbesondere in den Ortsteilen der Salzstadt. „Das äußere Erscheinungsbild der Stadt ist ein wesentliches Symbol für Lebensqualität und Einflussfaktor für die Identifikation der Bürger mit Ihrer Kommune. Gepflegte Grünanlagen sind nicht nur die Visitenkarte, in Zeiten des Klimawandels gewinnen Grünflächen auch immer mehr an Wert“, untermauerte die Fraktion ihren Sachantrag.