1926 wird salziges Wasser eines Tagesbruchs interessant für ein Bad. Drei Jahre später macht Leopoldshall den Bergbau-Fluch zum Segen. Nun sind neue Pläne greifbar.

So könnte das West-Ufer des Strandsolbads in Staßfurt umgestaltet bereits zur Badesaison 2026 aussehen.

Staßfurt. - 2029 jährt sich die Einweihung des Strandsolbads Staßfurt zum 100. Mal. Bis dahin will die Salzstadt ihr Kleinod weiter aufwerten. Das salzhaltige Wasser und die Naherholungsstätte an sich erfreuen sich immer weitreichender Beliebtheit bei auswärtigen Badefreunden – unschwer an der Herkunft der Fahrzeuge vor dem Freibad zu erkennen. Aber natürlich nach wie vor auch bei den Einheimischen.