Ein historischer Sonderzug der Staßfurter Traditionseisenbahner begab sich als „Salzland-Express“ auf eine erlebnisreiche Fahrt zum Winzerfest nach Freyburg.

Staßfurter auf Erlebnisfahrt mit Diesel und Dampf nach Freyburg

Einfahrt im Bahnhof Staßfurt. Diese Diesellok des Fördervereins „Berlin-Anhaltische-Eisenbahn" zog den Salzland-Express bis Sangerhausen.

Staßfurt. - Erwartungsvoll, mit Blick in Richtung Magdeburg, standen am Sonnabend rund 40 Fahrgäste am Gleis 2 auf dem Staßfurter Bahnhof. Taschen und Körbe in den Händen, Rucksäcke geschultert, bestückt mit Reiseproviant, fieberten die Ausflügler dem Beginn ihrer Reise entgegen.